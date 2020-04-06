الإتحاد الإماراتي يقيل مدرب المنتخب الأول قبل أن يخوض معه أي مباراة

أنهى اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم الاثنين، عقد الصربي إيفان يوفانوفيتش، المدير الفني للمنتخب الأول، دون أن يخوض أي مباراة مع “الأبيض الإماراتي”.

وأكد الاتحاد الإماراتي في بيان نشره عبر حسابه في موقع “تويتر”، أن هذا القرار جاء بناء على توصية من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية برئاسة يوسف السهلاوي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد.

اتحاد الكرة يُنهي عقد إيفان يوفانوفيتش مدرب المنتخب الوطني .. pic.twitter.com/72A297qlDS — UAEFA (@uaefa_ae) April 6, 2020

وتم توجيه الشكر إلى يوفانوفيتش، وباقي أفراد الطاقم الفني معه، على الفترة التي عمل فيها مدربا للمنتخب.

وكلف الاتحاد الإماراتي، لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بدراسة ملف التعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وكان يوفانوفيتش، تولى مسؤولية تدريب المنتخب الإماراتي في ديسمبر الماضي، بتعاقد مدته ستة أشهر، لقيادة “الأبيض” في مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة خلال مارس الماضي ويونيو المقبل، قبل أن يتم تأجيلها إلى وقت لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا، لتتم إقالة يوفانوفيتش دون أن يقود “الأبيض الإماراتي” في أي مباراة.

المصدر: الاتحاد الإماراتي