وفرة السلع والمواد الغذائية في المدينة

كل الوطن – الرياض

تشهد المراكز التجارية والتموينات بالمدينة المنورة وفرة في السلع والمواد الغذائية بأنواعها، إلى جانب توفر المواد الطبية كالأدوية والمعقمات والمواد الاستهلاكية الأخرى ، وتقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بجولات رقابية مستمرة على المستودعات والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومحلات الخضار والفواكه والمخابز للتحقق من الوفرة وتطبيق الشروط الصحية، ومستوى النظافة العام ، وأكد مدير عام وزارة التجارة بالمنطقة عبدالرحمن شكر وفرة المواد الغذائية الأساسية والتموينية من مختلف الأصناف في منافذ البيع في المراكز التجارية الكبرى, ومحلات السوبر ماركت والمستودعات وبكميات كافية.

مشيرا إلى أن أعضاء وعضوات فرق التجارة مستمرون في تنفيذ الحملات التفتيشية الميدانية بشكل يومي لرصد حال الأسواق, ومتابعة إمداد منافذ البيع بمختلف السلع الغذائية والتموينية بشكل اعتيادي, داعياً إلى عدم القلق وتكديس الأغذية والشراء بكميات تفوق حاجاتهم ، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية.