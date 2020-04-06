تسجيل الدخول
» » » وفرة السلع والمواد الغذائية في المدينة

وفرة السلع والمواد الغذائية في المدينة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ثوانيآخر تحديث : منذ 4 ثواني
وفرة السلع والمواد الغذائية في المدينة

كل الوطن – الرياض

تشهد المراكز التجارية والتموينات بالمدينة المنورة وفرة في السلع والمواد الغذائية بأنواعها، إلى جانب توفر المواد الطبية كالأدوية والمعقمات والمواد الاستهلاكية الأخرى ، وتقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بجولات رقابية مستمرة على المستودعات والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومحلات الخضار والفواكه والمخابز للتحقق من الوفرة وتطبيق الشروط الصحية، ومستوى النظافة العام ، وأكد مدير عام وزارة التجارة بالمنطقة عبدالرحمن شكر وفرة المواد الغذائية الأساسية والتموينية من مختلف الأصناف في منافذ البيع في المراكز التجارية الكبرى, ومحلات السوبر ماركت والمستودعات وبكميات كافية.

مشيرا إلى أن أعضاء وعضوات فرق التجارة مستمرون في تنفيذ الحملات التفتيشية الميدانية بشكل يومي لرصد حال الأسواق, ومتابعة إمداد منافذ البيع بمختلف السلع الغذائية والتموينية بشكل اعتيادي, داعياً إلى عدم القلق وتكديس الأغذية والشراء بكميات تفوق حاجاتهم ، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377918

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.