الدمام : محل تجاري يشهد تكدسا وازدحاما ..امتدت طوابير الانتظار لشراء البيض.

كل الوطن- متابعات- الدمام:

شهد محل تجاري في مدينة الدمام السعودية، تكدسا وازدحاما، حيث امتدت طوابير الانتظار لشراء البيض.

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتزاحم العشرات أمام المحل رغبة بشراء البيض رغم التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وعلقت وزارة التجارة السعودية بالقول “تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع الوزارة بالدمام”.

وأضافت الوزارة “ندعو المستهلكين لعدم التزاحم والبعد عن التجمعات حفاظًا على سلامتهم، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن حاجتهم”.

من جانبها، أقدمت أمانة المنطقة الشرقية على إغلاق محل للدواجن لمخالفته إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المفروضة. بحسب ما نشرته الأمانة عبر حسابها في موقع التواصل “تويتر”.

ورصدت وزارة التجارة السعودية من خلال حسابها في “سناب شات” توافر كميات البيض الآن في مختلف أسواق مناطق المملكة، وتؤكد أهمية التوازن في استهلاك جميع السلع.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏