خلال الـ24 ساعة الماضية : الكويت تسجل أكبر حصيلة يومية في عدد مصابي “كورونا”

كل الوطن- سبتونيك: أعلنت الكويت تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في رقم هو الأعلى حتى الآن لانتشار الفيروس في البلاد.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتورعبد الله السند، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت وصل إلى 665 حالة إصابة، بينما استقر عدد الوفيات عند حالة واحدة فقط، حسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأوضح أن “هناك 8 حالات مرتبطة بالسفر منها 5 لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لإسبانيا ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة”.

وأشار إلى أن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 20 حالة منها 7 حرجة و13 مستقرة، ليصل مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا إلى 561 حالة، مبينًا أن عدد الأشخاص الذين أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر الصحي المؤسسي بقي عند 911 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا “وباء عالميا“، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.