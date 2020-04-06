ارتفاع إصابات “كورونا” في فلسطين إلى 252 …بينهم 40 طفلا

كل الوطن- وكالات- الضفة الغربية: أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الاثنين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات اليوم إلى 15، والحصيلة الإجمالية إلى 252.

وقال ملحم، في بيان صحفي، إن “الإصابات الـ15 توزعت على مناطق: بدو شمال غرب القدس إصابة واحدة، وقرية الجديرة شمال غرب القدس 6 إصابات، وقرية قطنة شمال غرب القدس 4 إصابات، وبلدة بني نعيم بمحافظة الخليل 3 إصابات، وقرية خربة أبو فلاح بمحافظة رام الله والبيرة إصابة واحدة”، حسب وكالة “معا” الفلسطينية.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 252 بينهم 40 طفلا.

وقال كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية، بمؤتمر صحفي في رام الله، إن 9 حالات جديدة سجلت بين أفراد عائلتين في قريتي بدو وقطنه شمال غربي القدس، مشيرا إلى أن من بين المصابين ‭‭183‬‬ تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 59 إضافة إلى 23 حالة فوق 60 عاما.

وقال الشخرة إن هناك 4 حالات من المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية ولكنهم بحالة مستقرة.

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وسجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لامرأة في الستينات من العمر من قرية بدو شمال غربي القدس منذ بداية انتشار الفيروس الشهر الماضي.

ويخشى الفلسطينيون من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع بدء عودة العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى ديارهم مع حلول عيد الفصح هذا الأسبوع، فيما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يوم الخميس الماضي بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهرا آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.