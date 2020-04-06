احمدأبو الغيط يوجه رسالة حول خطر “كورونا” على الأسرى الفلسطينيين

كل الوطن- فريق التحرير – سبتونيك” حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، من خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في إسرائيل.

ولفت أبو الغيط، في رسالة مكتوبة وجهها إلى روبير مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومن بينها غياب الأطباء المتخصصين والأجهزة الطبية لمساعدة المرضى، فضلا عن افتقار أماكن الاحتجاز للتهوية الجيدة، والنقص الشديد في مواد التنظيف وغيرها من المواد الضرورية.

وعبر عن الأسف “لقيام إسرائيل باتخاذ قرار بالإفراج عن بعض السجناء الجنائيين من مواطنيها، فيما استثنت الأسرى الفلسطينيين”، لافتا إلى أن ذلك يعد أمرا مخالفا لمعايير الإنسانية ولقواعد القانون الدولي التي نصت عليها اتفاقية جنيف بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.

وناشد أبو الغيط مدير عام الصليب الأحمر، باسم آلاف الأسرى الفلسطينيين وذويهم، القيام بما في وسعه من أجل حمل الحكومة الإسرائيلية على مراجعة مواقفها وسياساتها حيال هذا الأمر، واتخاذ قرار فوري بإطلاق دفعات من الأسرى الأكثر عرضة للخطر، وذلك تفاديا لكارثة إنسانية محدقة، مؤكدا أن الأوضاع الحالية تقتضي من الجميع إعلاء الاعتبارات الإنسانية فوق كل وأي اعتبار آخر.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏