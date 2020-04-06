تسجيل الدخول
» » إسرائيل تلجأ للصين لمواجهة كورونا وترسل 11 طائرة لجلب الدعم

إسرائيل تلجأ للصين لمواجهة كورونا وترسل 11 طائرة لجلب الدعم

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
إسرائيل تلجأ للصين لمواجهة كورونا وترسل 11 طائرة لجلب الدعم

كل الوطن- سبتونيك عربى : أرسلت إسرائيل أمس الأحد 11 طائرة تابعة لشركة طيرانها “العال” لجلب ملايين الإمدادات الطبية الأساسية من الصين، في إطار جهودها لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: “ستجلب إسرائيل ملايين الإمدادات الطبية الأساسية من الصين إلى إسرائيل عبر قطار جوي مكون من 11 طائرة تابعة لشركة العال”.

وأضافت الوزارة أن ذلك جاء بالتعاون بين وزارة الخارجية الإسرائيلية وشركة (العال) وشركة (كميكاليم ليسرائيل) التي تعمل في مجال الكيميائيات.

اقرأ أيضا...

وأوضحت أن العملية تتضمن جلب كمامات طبية، وبدلات واقية، وأجهزة تنفس صناعي والمزيد من المعدات الطبية الأخرى.

وكشفت وزارة الدفاع أن أول طائرة من نوع دريملاينر (787) تابعة لشركة (العال) هبطت في إسرائيل صباح الاثنين، لافتة إلى أن الشركة ستقوم بتسيير رحلتين يوميا لمدة أسبوع تقريبا حتى اكتمال العملية، على أن يتم لاحقا نقل أجهزة تنفس صناعي من الصين إلى إسرائيل.

كورونا يضرب إسرائيل.. أكثر من مليون عاطل عن العمل

كورونا يضرب إسرائيل.. أكثر من مليون عاطل عن العمل

المصدر: وكالة”شينخوا” الصينية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=377957

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.