حظر التجوّل يرفع حالات الطلاق في سوريا 5 أضعاف!

كشف مستشار وزير الأوقاف السوري، حسان عوض، عن ارتفاع تقديري لحالات الطلاق 5 أضعاف خلال فترة حظر التجول التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف عوض خلال مداخلة مع إذاعة “المدينة أف أم” السورية، أنه كان يبحث يوميا بحالة واحدة، فيما ورده في يوم واحد 5 حالات طلاق تجري معالجتها عبر الهاتف، علما أنه في الحالة الطبيعية ينبغي حضور الزوجين.

وأشار إلى أن السبب قد يكون “التماس المباشر والواقع السيء الموجود في بعض العلاقات الزوجية والذي لم يكن ملحوظا في السابق”.

وبدأ في مختلف أنحاء سوريا تطبيق قرار الحكومة تمديد حظر تجول المواطنين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع اعتبارا من الساعة 12:00 ظهرا حتى 06:00 من صباح اليوم التالي.

وتنفيذا لهذا القرار يجب على المواطنين في كل مناطق البلاد الالتزام ببيوتهم وعدم الخروج إلى الشوارع، وذلك في إطار إجراءات الحكومة لمنع انتشار عدوى فيروس “COVID-19”.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا، شفي منهم اثنان، وتوفي اثنان آخران.

المصدر: وكالات