د. عبدالمجيد الجلاَّل: المجلس الانتقالي الجنوبي يُعرقل تنفيذ اتفاق الرياض!

مضت أكثر من خمسة أشهر ، على توقيع الاتفاق المهم ، بين حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، والمجلس الانتقالي الجنوبي ، بهدف إنهاء الصراع بين الجانبين ، بما يحفظ لليمن ، وحدته ، وأمنه ، واستقراره ، ويُنهي إلى الأبد ، المشاريع التشطيرية التي تهدف إلى تجزئة اليمن !

استهدف اتفاق الرياض ، إعادة التموضع ، لجهة مشروع اليمن الاتحادي ، وفق مُخرجات الحوار الوطني اليمني، والعمل وفق ذلك ، على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد ، عبر تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة ، والخروج من ثمَّ من المآزق والمشكلات الاقتصادية الحادة التي يتكبد عناءها الشعب اليمني برمته.

ولكن ، من المؤسف جداً ، وحتى هذه اللحظة ، ظلَّ الاتفاق على الورق فقط ، ولم يجر تنفيذ بنوده ، وتفاهماته!

إذ ، لم يتم دمج القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية ، ومنها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ، إلى وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الرئيس هادي، والتي كانت ستؤدي إلى تشكيل الجيش اليمني الموحد ، وكانت هذه الخطوة أبرز وأهم بنود اتفاق الرياض ، لأنَّ من شأن تنفيذها ، إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المُحرَّرة ، خاصة في محافظة عدن .

ولم يتم كذلك ، عودة الرئيس هادي ، ورئيس الحكومة ، والوزراء ، إلى عدن ، بما يسمح ، بتفعيل مؤسسات الدولة السيادية ، والخدمية ، لتقديم المساندة الضرورية ، والأساسية ، للمواطنين .

ولأنَّ كل ما سبق ، لم يتحقق ، لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية ، تضم كافة القوى اليمنية المشاركة في توقيع الاتفاق .

في تقديري ، أنَّ المجلس الانتقالي الجنوبي ، هو الجهة المُعرقلة لتنفيذ اتفاق الرياض ، ويسعى بخبثٍ إلى المماطلة ، لأنَّ أهدافه وأجندته ، تميل أكثر إلى وهم استعادة الدولة الجنوبية ، وهو مالا يتماهى أساساً مع اتفاق الرياض.

أكثر من ذلك ، ومنذ توقيع اتفاق الرياض ، مارس المجلس الانتقالي الجنوبي ، الكثير من الخطوات المُستفزة ، والتي يبدو أنّها كانت مُبيتة ، لتفريغ الاتفاق من بنوده وعناصره ، فقد أقدمت جهات مسلحة تتبع المجلس الانتقالي بعملية نهبٍ لحاويات تحوي 18 مليار ريال يمني من ميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن ، تابعة للبنك المركزي ، وهو تصرف لا يليق بموقعي اتفاق الرياض.

كما رفض المجلس الانتقالي تسليم ما بحوزته من أسلحة ثقيلة ، من مدرعات ودبابات وصواريخ حرارية ، في عدد من المعسكرات، للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة ، ورفض الالتزام بعودة قواته الى المواقع المحددة .

كما قامت وحدات مسلحة تابعة للانتقالي ، بتمرد على الشرعية في جزيرة سقطرى، وهذا تصعيد خطير ، وعدم مسؤولية , تجاه تنفيذ اتفاق الرياض.

بل مارس المجلس الانتقالي سياسة عنصرية بغيضة ، بمنع أبناء المناطق الشمالية من دخول مدينة عدن .

على كل حالٍ ، على المجلس الانتقالي الجنوبي ، أن يدرك تماماً بأنَّ اتفاق الرياض ، قد أغلق تماماً قضايا الانفصال ، وتشكيل الكيان الجنوبي ، وتتجه الجهود إلى بناء ودعم الدولة اليمنية الاتحادية ، وعليه أن يدرك كذلك أنَّ تمسكه بسلطة الأمر الواقع في عدن ، ووضع العقبات في طريق اللجنة العسكرية والأمنية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق على الأرض ، لن يحقق له ميزة نسبية !

والأهم عليه أن يدرك أنَّه لا يمثل كامل المناطق الجنوبية ، فهناك أحزاب أخرى من الجنوب ، ولها آراء أخرى على نقيض آراء الانتقالي ، وستشارك في حكومة الوحدة الوطنية.

خلاصة القول ، أمام المجلس الانتقالي , فرصة تاريخية للانضمام إلى جهود بناء الدولة الاتحادية ، وإن رفض استغلال هذه الفرصة ، فسيكتب نهاية أحلامه وأوهامه!