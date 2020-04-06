“صحة الرياض” تواصل صرف الدواء “عن بعد” للمستفيدين من خدماتها

كل الوطن – الرياض:

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري لصرف الدواء للمستفيدين من خدماتها “عن بعد” ، وبدون الحضور للمرفق الصحي ، وذلك في اطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. covid19

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن المبادرة تهدف إلى تقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المرافق الصحية التابعة لـ”صحة الرياض” ، و اختصار الجهد والوقت على المريض .

وأبان أن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات التي تبدأ بإستلام الطلب والتأكد من استحقاقه ، ثم مراجعة إدخال الأدوية المرتبطة بإنتظام المريض في المتابعة ، مشيراً إلى ان الصرف والتوزيع يتم خلال فترة وجيزة .

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها صحة الرياض وقطاعاتها للوقاية من فايروس كورونا الجديد, ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على البقاء في المنازل.

وقال أنه تم تخصيص لكل مستشفى رقم للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله, مع الالتزام بمعايير مكافحة العدوى, وإستبدال القفازات والكمام مع كل طلب توصيل .