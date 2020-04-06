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قطر تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
قطر تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

القاهرة- سبوتنيك.  : أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 1800.

وأظهر الإحصاء اليومي للوزارة عدم تسجيل أية وفيات خلال 24 ساعة مضت، فيما سجلت 228 حالة جديدة رفعت الإجمالي إلى 1832.

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كما أوضح الإحصاء أن عدد الحالات النشطة الخاضعة للعلاج بلغ 1697، أما عدد المتعافين فارتفع بمقدار 8 حالات إلى 131.

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم 1.2 مليون في 183 دولة في العالم، وتجاوز عدد الوفيات 70 ألف شخص، وتعافى أكثر من 260 ألفا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378013

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