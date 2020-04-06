السعودية… 11 ألف غرفة فندقية تنتظر عودة المواطنين من الخارج

كل الوطن- صحيفة الشرق الاوسط: أعلنت المملكة العربية السعودية العمل على إعادة رعاياها الراغبين في العودة من الخارج، في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكشف الخطيب أن الوزارة عملت أيضا على تأمين مزيد من المرافق الإضافية، والتحقق من جاهزيتها، حتى يتم تسليمها إلى وزارة الصحة فور ظهور الحاجة إليها.

وقال وزير السياحة، أحمد الخطيب، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، إن الوزارة قامت بتهيئة مرافق تضم نحو 11 ألف غرفة للإيواء السياحي في مختلف المناطق.

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 2523 مصابا، لافتة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل المجموع إلى 38 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات تفشي وباء كورونا داخل المملكة، أنه قد تعافى 63 مريضا ليصبح مجموع المتعافين 551 حالة حتى الآن.

وشددت الوزارة على أن خطورة الفيروس لا تقتصر فقط على كبار السن، بل إن الشباب معرضون أيضا للإصابة به، داعية إلى الالتزام بتعليمات عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

​وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏