تسجيل الدخول
» » (الصحة) تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

(الصحة) تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

كل الوطن- فريق التحرير
محليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
(الصحة) تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

كل الوطن- رنيم المشهراوى: سجّلت وزارة الصحة ( 17 ) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19) وذلك بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا ، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة . وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ ( 2402) حالة حتى الآن ، تعافت منها – ولله الحمد – ( 488) حالة .

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة .

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378029

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.