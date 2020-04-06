(الصحة) تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

كل الوطن- رنيم المشهراوى: سجّلت وزارة الصحة ( 17 ) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19) وذلك بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا ، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة . وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ ( 2402) حالة حتى الآن ، تعافت منها – ولله الحمد – ( 488) حالة .