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القبض على مغرّد أساء لرجال الأمن وتشفّى بوفاة أحدهم دهساً

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
القبض على مغرّد أساء لرجال الأمن وتشفّى بوفاة أحدهم دهساً

كل الوطن – الرياض:

ألقت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، القبض على شخص أساء لرجال الأمن وتشفى بدهس أحدهم عقب تعرضه لحادثة وتوفي جراءها.

وفي التفاصيل، فقد صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما قام به أحد الأشخاص من مشاركة في وسم أنشئ بعد حادث الدهس الذي تعرض له أحد رجال الأمن -رحمه الله- الجمعة الماضية، تضمنت إساءة لرجال الأمن عامة وتشفيا بالمتوفى؛ فقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378030

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