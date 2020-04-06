علماء يكشفون معلومات صادمة عن انتشار “كورونا” بين البشر.. وهذا ما تسبب في خطورته!

قال علماء في جامعة كولومبيا إن فيروس كورونا المستجد كان ينتشر بالفعل بين البشر منذ فترة، ربما تكون أشهر أو سنوات.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “ديلي ميل”، دعمت دراسة أخرى نشرتها مجلة نيشتر ميدسن الطبية، فرضية العلماء الكولمبيين، حيث أن الفيروس انتشر بين البشر منذ سنوات دون أن بعلموا بذلك.

وأكدت الدراسة أن الفيروس بات يمثل خطراً بصورته الحالية بعد أن انتقل بحرية بين البشر واستطاع التكيف مع طبائع أجسامهم.

من جهته، قال البروفيسور روبرت غاري، أستاذ الطب في جامعة تولين أنه “ربما حصلت عملية تحوير أو تحفيز قبل أشهر جعلته مسببا للموت، ولكن من الأرجح أنه كان قبل ذلك في جسم الإنسان من دون أن نعلم”.

واستند مجموعة من العلماء خلال فرضيتهم تلك على وجود عدة سلالات متنوعة من فيروس كورونا إلا أنها لم تكن مكتشفة من قبل، لافتين إلى أنه “من غير الطبيعي أن تحورت بين ليلة وضحاها”.

وعن فرص إيجاد لقاحٍ لهذا الفيروس، يجد العلماء أنه مهمة صعبة بالتزامن مع ما اتسم به سلوك “كورونا” من عدوانية، مشيرين إلى أن مايحدث حتى الآن يكشف أنه سيتوطن البشر.