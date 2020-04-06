أحمد ماهر: “محمد رمضان ليس فناناً.. ولا أعرف من هي ياسمين صبري”

كل الوطن – الرياض

شنّ الفنان أحمد ماهر في أحد لقاءاته الصحافية، هجوماً شديداً ووجه انتقادات لاذعة للفنان محمد رمضان، معتبرا إياه بأنه ليس فنانًا جيدًا.

وقال أحمد ماهر عن مسلسلات محمد رمضان: “لم أشاهدها طوال عمري، لكني فوجئت به على الشاشة”، متابعاً: “متى ظهرت هذه الشخصية بالساحة الفنية في غياب الرقابة؟، والتفاف الجمهور، ليس أمارة، لأن من يعملون بالدعارة، والمخدرات لديهم جمهور، أنا رجل متخصص وأكاديمي وجواهرجي، أقوم بوزن الأمور بميزان من ذهب”.

وعن الفنانة ياسمين صبري، قال: “مخدش بالي منها، هل هي درست الفن؟، إذن على أي أساس أعتمدها كممثلة؟، الفنان يجب أن يكون دارسًا، وليس موهوبًا فقط، يجب أن يتم صقل الموهبة بالدراسة”.

وتابع في حواره: “التمثيل عزف على أدوات الفنان، من حيث النطق الجيد والسليم، التعبير بتفاصيل الوجه ولغة الجسد، للتواصل الجيد بين المؤدي والمتلقي، كيف أصدق هذا الفنان أو ذاك، وهو شخصيًا لايصدق نفسه، الفن عِلم، لكن ما يقدم الآن اسمه “علمي علمك”.

وأضاف: “رغم أنني خريّج معهد التمثيل وأملك شهادة بذلك، لكني أحصل على أدوار صغيرة، لكن أستفيد من الوقوف بجوار العمالقة، وأرى مختلف التجارب الفنية، وكيفية الهيمنة على التفاصيل والعيش مع الشخصية، وكيف أتقمص الدور”.

وعن نجومية البعض والأجور المرتفعة لهم، وعدم حصوله على مثل هذه الفرص، قال: “أمي علمتني أن من لا يرضى بنصيبه عايب، لابد أن نرضى بقضاء الله، نصيبي كده، هو مين حظه بإيديه، مين بجاهه أو بماله غيّر الريح في اتجاهه، غيّر المكتوب عليه، لا أحد يملك صُنع مستقبله”.

المصدر: لها أون لاين