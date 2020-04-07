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وفاة طفلة جزائرية بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-07T00:48:29+03:00
2020-04-07T00:49:49+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
وفاة طفلة جزائرية بفيروس كورونا

كل الوطن – د ب أ:

كشف مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، أمس الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بين الأطفال.

واوضح جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي، أن الأمر يتعلق بطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات تنحدر من ولاية ورقلة التي تقع على مسافة 800 كيلومتر جنوبي الجزائر.

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وأوضح فورار أنها الحالة الأولى من نوعها التي تسجل لدى الفئات العمرية الدنيا.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، 21 حالة وفاة و103 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 173، والإصابات إلى 1423 منتشرة عبر 45 ولاية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378059

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