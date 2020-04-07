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لأول مرة.. الصين لاتسجل أي وفاة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-07T13:06:27+03:00
2020-04-07T13:10:16+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
لأول مرة.. الصين لاتسجل أي وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، أنها لأول مرة لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة الصحية في الحكومة الصينية في بيان لها، إنها لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منذ بدئها إحصاء الوفيات في يناير/كانون الثاني وحتى اليوم.

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وأشارت إلى تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس ليرفع إجمالي الإصابات إلى 81 ألفا و740، لافتة إلى تعافي 89 مريضا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

جدير بالذكر، أن الصين تمكنت من السيطرة بشكل كبير على إنتشار الفيروس في البلاد.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و347 ألفا، توفي منهم أكثر من 74 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 286 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.

الأناضول

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378081

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