وفيات كورونا تتجاوز 75 ألفا حول العالم

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم إلى 75299 حالة، وفقا لآخر بيانات موقع worldmeter المختص في تتبع الإحصائيات الخاصة بالفيروس.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و352 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 287 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث تم تسجيل أكثر من 368 ألف إصابة، وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 136 ألف إصابة، تليها إيطاليا بأكثر من 132 ألف إصابة، ثم ألمانيا حيث سجلت أكثر من 103 آلاف إصابة.

وفي المرتبة الخامسة تأتي فرنسا حيث ارتفع عدد المصابين فيها بالفيروس إلى نحو 100 ألف.

وعادة ما يكون المرض الناتج عن فيروس كورونا خفيفا، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار والبالغين، ولكن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقا، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المصدر: وكالات