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مقلب مقزز من أحد مشاهير السعودية في زوجته يثير جدلا.. ومطالبات باعتقاله (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
مقلب مقزز من أحد مشاهير السعودية في زوجته يثير جدلا.. ومطالبات باعتقاله (فيديو)

اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد قيام أحد مشاهير “سناب شات” بتنفيذ مقلب مقزز في زوجته.

ويظهر الناشط، هاني حلواني، في الفيديو وهو يملأ كوبا من مياه المرحاض لإعداد شاي قدمه لاحقا لزوجته، التي شربته دون أن يكون لديها علم بالمقلب.

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ودشن مغردون على “تويتر” وسم #القبض_علي_هاني_حلواني، للمطالبة بالقبض عليه وحبسه بسبب عدم احترامه الذوق العام وتخطيه حدود الأدب، خاصة أنه تعود على نشر أشياء خارجة عن المألوف عبر حسابه الذي يتابعه الآلاف.

من جهته، قال الحلواني إنه حذف الفيديو فور نشره بعد أن شاهدته زوجته ونبهته من إمكانية مشاهدة أطفال للمقطع وتقليدهم ما ورد فيه، موجها انتقاده لمن قاموا بنشر الفيديو وترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتاد الحلواني إثارة الجدل، فسبق أن نشر فيديو يجمعه بزوجته وهو يقود سيارته، وكانت تقبله باستمرار من ذراعه ليسمح لها بقيادة السيارة، فطلب منها تقبيل يده ثم أصابعه ثم منطقة الإبط. ولبت الزوجة طلبه، الأمر الذي أثار غضب العديد من الأشخاص الذين وصفوا هذه التصرفات بغير المقبولة، خاصة أنه تم تداول الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378102

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