تسجيل الدخول
» » “هدف” يودع 23 مليون ريال في حسابات 9138 معلماً ومعلمة في المدارس الأهلية

“هدف” يودع 23 مليون ريال في حسابات 9138 معلماً ومعلمة في المدارس الأهلية

كل الوطن- فريق التحرير
محليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
“هدف” يودع 23 مليون ريال في حسابات 9138 معلماً ومعلمة في المدارس الأهلية

كل الوطن- رنيم المشهراوى: أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 22.8 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية البالغ عددهم 9138 معلم ومعلمة، وذلك عن شهر مارس 2020م.

وقد تمت إجراءات صرف الدعم في وقتها المحدد وبصورة مؤتمتة بالكامل.

اقرأ أيضا...

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” قد دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432 هـ، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 02/07/ 1432 هـ. لمدة 5 سنوات ،

ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق (50%) من الراتب.

 

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378121

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.