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الداخلية التونسية: سنوجه تهمة القتل الخطأ لكل من ينقل عدوى كورونا ويتسبب في حالة وفاة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
الداخلية التونسية: سنوجه تهمة القتل الخطأ لكل من ينقل عدوى كورونا ويتسبب في حالة وفاة

كل الوطن- تونس- وكالات :  أكد وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن السلطات في البلاد ستكون أكثر صرامة في تسليط العقوبات واتخاذ القرارات بحق كل المخالفين للحجر الصحي.

وقال هشام المشيشي إنه “في حال تواصل حالة الانفلات وعدم الالتزام بموجبات الحجر الصحي العام وحظر التجوال، فإنه سيتم تطبيق العقوبات الزجرية”.

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وأضاف الوزير التونسي أنه “قد توجه تهمة القتل على وجه الخطأ لمن ينقل عدوى الكورونا لشخص آخر ويتسبب في وفاته”.

وشدد على ضرورة أن يكون المواطن واعيا ويقدر حجم مسؤوليته في هذه الفترة “لأنه هو المعني بهذا الأمر”.

وأفاد المشيشي بأن السلطات الأمنية اعتقلت 600 شخص لم يحترموا الحجر الصحي العام، موضحا أن قوات الأمن لن تتردد في تطبيق القانون.

وبين أنه ذلك لا يعد تضييقا على الحريات، مؤكدا أن الحد من تنقل الأشخاص حفاظا على سلامتهم.

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المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378141

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