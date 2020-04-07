ولاية نيويورك الأمريكية تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا وسط ارتفاع حاد للمعدل

وأفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 731 حالة، ليصل إلى نقطة إلى 5489 بعد أن كان على مستوى 4758 أمس الاثنين.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في نيويورك التي تعتبر بؤرة لتفشي الجائحة في الولايات المتحدة، ويأتي استمرارا للارتفاع الحاد لهذا المعدل الذي بلغ أمس الاثنين 599 حالة والأحد الماضي 594.

وذكر كوومو أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في الولاية ارتفع بواقع 8147 حالة، ما يمثل تراجعا مقارنة مع حصيلة الاثنين، التي تحدثت عن رصد 8658 مصابا جديدا.