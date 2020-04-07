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ولاية نيويورك الأمريكية تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا وسط ارتفاع حاد للمعدل

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
ولاية نيويورك الأمريكية تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا وسط ارتفاع حاد للمعدل

كل الوطن – نيويورك  : سجلت ولاية نيويورك الأمريكية أكبر حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا بـ731 حالة جديدة، استمرارا للارتفاع الحاد في هذا المعدل.

وأفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 731 حالة، ليصل إلى نقطة إلى 5489 بعد أن كان على مستوى 4758 أمس الاثنين.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في نيويورك التي تعتبر بؤرة لتفشي الجائحة في الولايات المتحدة، ويأتي استمرارا للارتفاع الحاد لهذا المعدل الذي بلغ أمس الاثنين 599 حالة والأحد الماضي 594.

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وذكر كوومو أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في الولاية ارتفع بواقع 8147 حالة، ما يمثل تراجعا مقارنة مع حصيلة الاثنين، التي تحدثت عن رصد 8658 مصابا جديدا.

ولاية نيويورك الأمريكية تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا وسط آمل بوصولها للذروة

ولاية نيويورك الأمريكية تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا وسط آمل بوصولها للذروة

وقال حاكم نيويورك، تعليقا على هذه الأرقام: “فيروس كورونا يقتل الناس الضعفاء، لا نستطيع وقف هذا الأمر”.

وأعرب حاكم نيويورك مع ذلك عن أمله في أن الولايات وصلت إلى مرحلة الاستقرار في حصيلة الإصابات الجديدة بالفيروس، فيما شدد على ضرورة توسيع نطاق إجراء الفحوص الطبية الخاصة بالمرض.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378144

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