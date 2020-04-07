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الصحة تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
محليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
الصحة تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير: سجّلت وزارة الصحة 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا ، وبلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2463 حالة حتى الآن، تعافت منها – ولله الحمد – 488 حالة.

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وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات

والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378152

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