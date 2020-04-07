هل أنت من محبي القهوة أم الشاي؟

اختيارك ما بين تناول القهوة أو الشاي يعود بشكل أساسي لجيناتك وكيف يؤثر الطعم على جسدك، هذا ما توصلت إليه هذه الدراسة الجديدة.

ففي هذه الدراسة وجد الباحثون أن تفضيل تناول الشاي أو القهوة على الاخر، مرتبط بوجود أو غياب جين معين يؤثر على الإحساس بالطعم المر.

حيث هناك لدغة من الطعم المر في كل من الشاي والقهوة، بسبب احتواءهما على الكافيين، إضافة إلى مادة أخرى تدعى الكينين في القهوة، والجينات الخاصة بك تحدد مشروبك المفضل بينهما.

كما أن جيناتك تلعب دورًا في كمية القهوة أو الشاي التي بإمكانك تناولها خلال اليوم، وطريقة تعامل جهازك الهضمي معها.

وتمكن الباحثون من التوصل إلى هذه النتائج من خلال استهداف أكثر من 400,000 مشترك تراوحت أعمارهم بين 37-73 سنة، وتمت مقارنة حبهم للقهوة أو الشاي ودراسة جيناتهم.

ولاحظ أن الجينات تلعب دورًا كبيرًا في تحديد المشروب المفضل لدى المشتركين، كما أنها تلعب دورًا في تحديد الكمية التي بإمكان المشترك تناولها أيضًا من هذا المشروب.

ولخص العلماء في الدراسة أن الجينات لا تعد السبب الرئيسي وراء ذلك إلا أن لها دورًا كبيرًا.

إذا في المرة القادمة التي تقرر فيها شرب القهوة أو الشاي تذكر أن جيناتك هي التي ساعدتك في ذلك.