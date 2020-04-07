جامعة الأميرة نورة توفر لطالباتها 400 “جهاز حاسب” إلى منازلهن

كل الوطن – واس:

وفرت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن (400) جهاز حاسب آلي محمول للطالبات اللاتي رفعن طلب تعذر وصولهن للأنظمة الإلكترونية للتعليم عن بُعد، وضمان وصولها إلى منازلهن في خطوة تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي أقرتها الجامعة لتيسير الرحلة التعليمية للطالب عبر “التعلم عن بعد” في ظل الوضع والتدابير الاحترازية الحالية لمواجهة تفشي أزمة كورونا.

وفي هذا الصدد أكدت عميدة عمادة شؤون الطالبات الدكتورة منيرة المقرن بأن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من أوائل الجامعات التي سعت إلى توفير احتياجات الطالبات للتعليم عن بعد، حيث يأتي ذلك من منطلق الدور المناط بها والذي تسعى من خلاله إلى تذليل العقبات أمام الطالبات ودعمهن بشتى الإمكانات المتاحة.

يشار إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عملت من خلال منظومتها التقنية على تسهيل العملية التعلمية عن بُعد وضمان استمرارها وفق الخطط المرسومة لذلك.