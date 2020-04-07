الجزائر تسجل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن – الرياض

أعلنت الصحة الجزائرية مساء اليوم الثلاثاء عن ارتفاع العدد الإجمالي لحالات كورونا في الجزائر إلى 1468، بعد تسجيل 45 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الأخيرة

و أحصت اللجنة الطبية المكلفة بمتابعة إنتسار وباء كورونا في الجزائر ، 20 وفاة جديدة بكورونا على مستوى 9 أقاليم، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 193 حالة موزعة عبر 33 ولاية.

و بلغ عدد الحالات، التي تماثلت إلى الشفاء، 113 حالة، فيما لا تزال 626 حالة تخضع للعلاج ببروتوكول ” كلوروكين ”

و أعلنت مصالح الامن الجزائرية، الثلاثاء أن نسبة استجابة الجزائريين، لضوابط الحجر ، خلال الفترة الممتدة من 24 مارس و 6 أبريل الجاري، بلغت 95 بالمائة ، ما يعكس درجة الوعي المجتمعي في محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

و أبرق رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد بتعليمة لكل ولاة الجمهورية يشدد فيها على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين ضد من ينتهك الحجر الصحي. و ينص قانون الإجراءات الجزائية على غرامات تتراوح من ثلاثة آلاف (3.000) إلى ستة آلاف (6.000) دج ، و الحبس لـمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر.