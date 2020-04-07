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وزراء طاقة G20 يعقدون اجتماعاً استثنائياً افتراضياً سعياً لاستقرار أسواق الطاقة.. الجمعة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
وزراء طاقة G20 يعقدون اجتماعاً استثنائياً افتراضياً سعياً لاستقرار أسواق الطاقة.. الجمعة

كل الوطن – واس

تعقد المملكة العربية السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، اجتماعاً استثنائياً عن بعد، لوزراء الطاقة في المجموعة، وذلك يوم الجمعة القادم، 10 إبريل 2020، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي.

كما سيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنبًا إلى جنب، مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديد على أسواق الطاقة العالمية.

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يأتي هذا الاجتماع في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة كورونا على صحة الناس والاقتصاد العالمي.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378174

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