الإمارات تسجل 283 إصابة ووفاة 1 جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم عن رصدها 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 2359 حالة، وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، كذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي.

‏ كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية يعاني من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 12.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 186.