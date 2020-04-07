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المغرب.. تسجيل 10 وفيات و64 إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
المغرب.. تسجيل 10 وفيات و64 إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعموم البلاد في آخر 24 ساعة.

وأوضح رئيس مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 90، فيما بلغ العدد الكلي للإصابات 1184.

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وأضاف أنه تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 93 حالة.

ولفت إلى أن أكثر من 15 في المئة من المصابين لم تظهر عليهم علامات المرض، و70 في المئة كانت حالتهم بسيطة، فيما كانت حالة 14.4 في المئة حرجة.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378186

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