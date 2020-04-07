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إمارة نجران: أحد المصابين بفيروس كورونا تسبب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
إمارة نجران: أحد المصابين بفيروس كورونا تسبب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة

كل الوطن – الرياض

أوضحت إمارة منطقة نجران، أنه بعد التقصي الوبائي لأحد المصابين بفيروس كورونا بالمنطقة، تسبب المصاب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة، إذ حضر عدة مناسبات، من بينها مناسبة بين 31 شخصًا، ومجلس عزاء، وزار كثيرًا من المواقع، وملامسته لها.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378194

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