إمارة نجران: أحد المصابين بفيروس كورونا تسبب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة

كل الوطن – الرياض

أوضحت إمارة منطقة نجران، أنه بعد التقصي الوبائي لأحد المصابين بفيروس كورونا بالمنطقة، تسبب المصاب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة، إذ حضر عدة مناسبات، من بينها مناسبة بين 31 شخصًا، ومجلس عزاء، وزار كثيرًا من المواقع، وملامسته لها.