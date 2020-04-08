شرطة مكة تضبط مواطنًا وضع ماء المرحاض في كوب الشاي لزوجته

كل الوطن – الرياض

ألقت شرطة منطقة مكة القبض على شخص يقوم بتعبئة كوب شاي من ماء المرحاض، ويعرضه لزوجته للشرب منه بأسلوب تشمئز منه الأنفس، ونشر المقطع عبر مواقع التواصل.

وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، أنهُ بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يقوم بتعبئة كوب شاي من ماء المرحاض، ويعرضه لزوجته للشرب منه بأسلوب تشمئز منه الأنفس، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده.

وأضاف: فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.