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مؤسس “تويتر” يتبرع بأكثر من ربع ثروته لمحاربة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
تويترعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : منذ 49 ثانية
مؤسس “تويتر” يتبرع بأكثر من ربع ثروته لمحاربة كورونا

أعلن مؤسس شركة تويتر عن تبرعه بمبلغ مليار دولار للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أعلن مؤسس تويتر ورئيسه جاك دورسي اليوم الثلاثاء أنه سيتبرع بمليار دولار من أسهم شركته الأخرى، سكوير، للمساعدة في مكافحة وباء الفيروس التاجي.

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وفي رسالة نشرت على الشبكة الاجتماعية، أوضح أن المبلغ يمثل 28 ٪ من ثروته.

وقال “عندما نبطل مفعول هذا الوباء، سيتم توجيه الأموال نحو صحة الفتيات وتعليمهن، وكذلك الدخل الشامل”.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد “جائحة”، وبلغت الإصابات أكثر من1.37 مليون شخص في نحو 206 بلداً وإقليما، توفي بينهم أكثر من 78 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المتعافين 294 ألف شخص.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378205

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