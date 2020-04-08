نحو 50 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت السلطات العمانية عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في السلطنة بلغ بذلك 419 حالة.

وتوفى شخصان في البلاد جراء إصابتهما بالفيروس حتى الآن دون تسجيل وفيات جديدة منذ أمس، وتعافى 72 شخصا من الوباء.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (٤٨) ثمان وأربعين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩). وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٤١٩) أربعمائة وتسع عشرة حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).#عمان_تواجه_كرونا #كوفيد١٩ #خليك_في_البيت pic.twitter.com/1jIWaS4yNe — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 8, 2020

المصدر: RT