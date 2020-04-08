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نحو 50 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
نحو 50 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت السلطات العمانية عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في السلطنة بلغ بذلك 419 حالة.

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وتوفى شخصان في البلاد جراء إصابتهما بالفيروس حتى الآن دون تسجيل وفيات جديدة منذ أمس، وتعافى 72 شخصا من الوباء.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378216

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