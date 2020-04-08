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قلادة فيروس كورونا المستجد حين تستثمر الازمة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
قلادة فيروس كورونا المستجد حين تستثمر الازمة

حظيت شركة مجوهرات طبية روسية باهتمام كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد إنتاجها قلادة على شكل فيروس كورونا المستجد، حيث لاقت السلعة رواجا واسعا لدى كثيرين مقابل انتقادات من آخرين.

وبدأت الشركة، التي تتخذ من مدينة كوستروما مقرا لها، في إنتاج وبيع القلادة الفضية مع تفشي فيروس كورونا مطلع العام الجاري، مقابل ألف روبل روسي (نحو 13 دولارا أميركيا).

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وبينما اشترى عدد كبير القلادة عبر الإنترنت أو من بعض المتاجر، اعتبر آخرون إنتاجها في هذا التوقيت « استغلالا للأزمة التي يمر بها العالم » بسبب انتشار وباء « كوفيد 19″.

وقال بافيل فوروبيف، مؤسس الشركة التي صنعت القلادة، إنها « تعبير عن دعمنا للأطباء والممرضين الذين يواجهون فيروس كورونا هذه الأيام، وليست طريقة لاستغلال الأزمة الحالية »، وفقا لتقارير صحفية محلية.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378227

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