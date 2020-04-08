تسجيل الدخول
» » سلطان عمان يعفو عن نحو 600 سجين معظمهم أجانب

سلطان عمان يعفو عن نحو 600 سجين معظمهم أجانب

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
سلطان عمان يعفو عن نحو 600 سجين معظمهم أجانب

كل الوطن- وكالات – سلطنه عمان  : أصدر سلطات عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأربعاء، عفوا عن نحو 600 سجينا في السلطنة، معظمهم من الأجانب.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن مصدر في شرطة عمان قوله إن قرار العفو يطال 599 من السجناء المدانين في قضايا مختلفة، بمن فيهم 336 أجنبيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المرجح أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة خطوات مماثلة اتخذتها سلطات دول مختلفة بغية تقليص خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في سجونها المكتظة بالسجناء.

اقرأ أيضا...
dLWoD2m normal - كل الوطن

القائد الأعلى /حفظه الله ورعاه / يتفضل فيصدر عفوه السامي الخاصّ عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الذين تشرّفوا بالعفو السامي بلغ عددهم (599) نزيلًا، منهم (336) نزيلًا أجنبيًّا.

عرض الصورة على تويتر

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378235

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.