سلطان عمان يعفو عن نحو 600 سجين معظمهم أجانب

كل الوطن- وكالات – سلطنه عمان : أصدر سلطات عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأربعاء، عفوا عن نحو 600 سجينا في السلطنة، معظمهم من الأجانب.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن مصدر في شرطة عمان قوله إن قرار العفو يطال 599 من السجناء المدانين في قضايا مختلفة، بمن فيهم 336 أجنبيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المرجح أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة خطوات مماثلة اتخذتها سلطات دول مختلفة بغية تقليص خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في سجونها المكتظة بالسجناء.

#جلالة_السلطان_المعظم القائد الأعلى /حفظه الله ورعاه / يتفضل فيصدر عفوه السامي الخاصّ عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الذين تشرّفوا بالعفو السامي بلغ عددهم (599) نزيلًا، منهم (336) نزيلًا أجنبيًّا.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية