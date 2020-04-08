علاج مشاكل الشعر الجاف

كل الوطن – موقع تجميل : الشعر الجاف هو ذلك النوع من الشعر الذي يميل إلى فقدان الترطيب الطبيعي له بشكلٍ أكبر، وبالتالي يبدو بمظهر جاف ومتقصف وخالي من الجاذبية، ورغم أن اعتبار الشعر جافًا يرجع بالأساس إلى طبيعة الشعر وفروة الرأس، إلا أن هناك العديد من الأسباب والسلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى جفاف الشعر وفقدانه الترطيب الطبيعي بسرعة.

علاج الشعر الجاف ليس أمرًا مستحيلاً، فمع اتباع وسائل العناية الصحيحة، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع الشعر يُمكن علاج الشعر الجاف بسهولة وإعادة الرونق إليه.

أسباب جفاف الشعر

قبل أن نستعرض طرق علاج الشعر الجاف والخشن، علينا معرفة الأسباب التي تؤدي إلى جفاف الشعر.

الشعر الجاف والشعر الدهني والشعر المختلط، كلها تسميات تُطلق على أنواع مختلفة من الشعر تكتسبها المرأة منذ أن يبدأ شعرها في النمو، واكتساب طبيعة معينة للشعر هو نتاج لعدد كبير من العوامل، تشمل العوامل الوراثية، والبيئة المحيطة، وطريقة التعامل مع الشعر في السنوات الأولى لنموه، والتغذية، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك هناك أسباب إضافية قد تجعل الشعر يتحول إلى الجفاف في مراحل لاحقة، من هذه الأسباب:

استخدام مستحضرات غير مطابقة للمواصفات، أو غير ملائمة لطبيعة الشعر.

تعريض الشعر لفترات طويلة لأشعة الشمس، أو لتيارات الهواء الشديدة، أو لدرجات حرارة منخفضة.

استخدام مجفف الشعر أو منعم الشعر بشكل دوري، أو ضبطه على درجة حرارة عالية.

استعمال الشامبو أو الصابون بشكلٍ يومي يؤدي إلى إزالة زيوت الشعر الطبيعية ومن ثم جفاف الشعر.

كثرة تمشيط الشعر.

استعمال بعض المواد الكيميائية التي تصيب الشعر بالجفاف وتضر به على المدى الطويل.

عدم تنوع التغذية، خصوصًا الأغذية التي يحتاج إليها الجسم للترطيب، مثل الخضر والفواكه، وأيضًا عدم الحصول على الكميات الكافية من الماء يوميًا.

مشاكل طبية معينة تؤدي إلى جفاف الشعر، مثل اختلال الهرمونات، أو وجود مشكلة في الغدة الدرقية.

كيفية علاج الشعر الجاف

لا يوجد حل سحري وحيد ينجح في علاج الشعر الجاف مباشرة، لكن استراتيجية العلاج يجب أن تشمل الاهتمام بمجموعة كبيرة من الأمور، مثل تجنب السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الشعر، والاهتمام بالتغذية وشرب الماء، وممارسة الرياضة، والعناية بالشعر بطريقة صحيحة، وحمايته من الشمس والتقلبات الجوية، وقص الأطراف التالفة.

وأخيرًا يُمكن استعمال بعض الوصفات الطبيعية في علاج الشعر الجاف والمتقصف، تابعي القراءة لمعرفة كيفية علاج الشعر الجاف بأفضل الطرق.

التوقف عن التصرفات التي تؤدي إلى جفاف الشعر

الأمر الأكثر أهمية في رحلة علاج الشعر الجاف هو التوقف عن كل التصرفات الخاطئة التي تؤدي إلى جفاف الشعر، مثل استخدام مستحضرات العناية الملائمة لطبيعة الشعر الجاف، وعدم الإفراط في غسل الشعر بالشامبو أو الصابون، وعدم استعمال مجفف الشعر إلا عند الضرورة فقط، والابتعاد عن استخدام أي مواد ثبت أنها تؤدي إلى جفاف الشعر أو إصابته بالتقصف، وبمجرد تطبيق هذه الخطوة نكون قد قطعنا شوطًا مهمًا في علاج مشكلة الشعر الجاف.

الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة

الشعر عضو كسائر أعضاء الجسم، يحتاج إلى المواد المغذية للحفاظ على نضارته وشبابه، وحرمان الجسم من المواد التي يحتاج إليها الشعر يؤدي في نهاية المطاف إلى جفافه وتقصفه، لذلك عليكِ الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتكامل يضم كميات كبيرة من الخضر والفاكهة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والمواد المرطبة اللازمة لنمو الشعر بشكلٍ صحي.

أيضًا يجب تناول كميات كافية من البروتين، ويفضل أن يكون تكون مصادر البروتين متنوعة بين المصادر الحيوانية والنباتية، وأخيرًا الحبوب الكاملة والبقوليات تمد الشعر بما يحتاج إليه من مغذيات للنمو بشكلٍ صحي.

شرب كميات كافية من الماء

لا يُمكن عمل خطة علاج الشعر الجاف والمتقصف دون الاهتمام بحصول الجسم على ما يحتاج إليه من مياه، الماء ليس ضروريًا فقط لصحة الشعر، وإنما لصحة الجسم بالكامل.

يساهم الماء في سرعة توصيل المغذيات إلى أجزاء الجسم المختلفة، وأيضًا يُساعد على طرد السموم والمواد الضارة من الجسم، لذلك تأكدي من شرب ما لا يقل عن لترين من الماء موزعة على فترات اليوم، ويجب زيادة هذه الكمية إلى ثلاثة لترات على الأقل إذا كنتِ تقومين بمجهود بدني كبير، أو إذا كان الجو الذي تعيشين فيه حارًا.

احصل على السعر المناسب لك لهذه العملية كيفية علاج الشعر الجاف بالرياضة هل تستغربين من وجود علاقة بين ممارسة الرياضة وعلاج الشعر الجاف؟ في الحقيقة ممارسة الرياضة أمر شديد الأهمية للشعر، تساعد الرياضة على إيجاد توازن صحي للجسم بالكامل، وتعمل على إيصال المغذيات بشكلٍ أفضل لجميع أجزاء الجسم، لذلك من المهم جدًا ممارسة الرياضة بشكلٍ منتظم للحصول على شعر صحي وجذاب. لا تفرطي في غسل شعركِ كلنا نُحب إحساس الانتعاش والنظافة عند غسل الشعر، لكن للأسف الإفراط في غسل الشعر يضر به أكثر مما يُفيده، فمن ناحية، تحتوي معظم الشامبوهات على مواد كيميائية تتفاعل مع الشعر بشكلٍ سئ وتضر به مع كثرة الاستخدام، ومن ناحية أخرى، كثرة غسل الشعر تؤدي إلى إفقاده الزيوت الطبيعية التي يحتاج إليها للبقاء رطبًا والتي لا تُغني عنها الزيوت الأخرى التي قد يتم استعمالها على الشعر. يُنصح بغسل الشعر مرتين في الأسبوع على الأكثر، وعند الحاجة إلى تنظيف الشعر بمعدل أكثر من ذلك يُمكن الاكتفاء بغسله بالماء الفاتر فقط، وفي كل الأحول يجب استخدام أقل كمية ممكنة من الشامبو أو الصابون.

استعملي مرطب للشعر في علاج الشعر الجاف والخشن

يحتاج الشعر الجاف إلى الترطيب بشكلٍ مستمر، وهناك مستحضرات ترطيب مخصصة للشعر الجاف يُمكن استخدامها لزيادة ترطيب الشعر، لكن يجب التأكد من أن هذه المستحضرات لا تحتوي على مكونات كيميائية ضارة بالشعر.

ويُفضل استعمال المنتجات التي تشمل فقط مكونات طبيعية عضوية، وأيضًا لا يجب استعمال منتجات ذات درجة حموضة (pH) عالية، أو منتجات غير مخصصة للشعر الجاف، يُمكنكِ استشارة خبير التجميل للحصول على نصيحة بشأن اختيار مرطب الشعر الأكثر ملائمة لطبيعة شعركِ.

مشطي شعركِ بالطريقة الصحيحة

يُمكن أن يكون أسلوب تمشيط الشعر الصحيح عاملاً حاسمًا في علاج الشعر الجاف، تجنبي تمشيط الشعر بمشط ضيق، وتجنبي تمشيطه وهو مبلل، حاولي الحصول على مشط خشبي واسع، وقومي بعملية تمشيط الشعر بهدوء عندما يجف تمامًا.

احمي شعركِ عند التعرض للشمس

رغم أن التعرض لقدر معقول من أشعة الشمس هو أمر ضروري لصحة الشعر والجسم، إلا أن الإفراط في التعرض للشمس يؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه وتساقطه، في رحلة علاج الشعر الجاف يجب أن تتأكدي من أن شعركِ لا يتعرض للشمس بشكلٍ أكثر من اللازم.

على سبيل المثال، إذا كنتِ ترتادين الشواطئ كثيرًا، أو تسيرين تحت أشعة الشمس كثيرًا، يُمكنك اعتمار قبعة أو وشاح لحماية شعركِ في هذه الأثناء، ويجب تجنب التعرض للشمس في وقت الذروة.

وأيضًا بالنسبة للمحجبات، يجب تجنب إحكام ربط الشعر، وترك مسافة حرة له للتحرك والتنفس تحت الحجاب، ولهذا الغرض يُنصح باستعمال الأقمشة القطنية ذات المسامات الواسعة في تغطية الشعر.

قص الأطراف المتقصفة يساعد في علاج الشعر الجاف والمتقصف

إحدى طرق علاج الشعر الجاف الفعالة جدًا والتي قد تحتاجين إليها في مرحلة ما هي قص الأطراف المتقصفة لإتاحة الفرصة للشعر للنمو بشكلٍ أفضل وعلاج المظهر السيئ للشعر بشكلٍ سريع.

قص أطراف الشعر يجب أن يتم بأيدي خبيرة، وباستعمال مقص حاد، إذا كنتِ معتادة على قص شعركِ بنفسك فيمكنكِ القيام بهذه المهمة، أما إذا كان الأمر جديدًا عليكِ، فيمكنك الحصول على مساعدة من شخص متخصص، فقص الشعر بشكلٍ خاطئ يضر به أكثر مما يُفيده.

في حالة صبغ الشعر تأكدي من العناية به بشكلٍ صحيح

الشعر المصبوغ يحتاج إلى أسلوب عناية مختلفة عن الشعر العادي، لذلك إذا قمتِ بصباغة شعركِ، فعليكِ اتباع تعليمات العناية المناسبة، والتي منها استعمال الشامبو المخصص للشعر المصبوغ، وعدم تعريضه لأشعة الشمس، وإزالة الصبغة في التوقيت الذي ينصح به مصنعوها.

ستجدي بعضاً من تعليمات العناية بالشعر المصبوغ مرفقة مع عبوة الصبغة، أو يُمكنكِ سؤال الشخص الذي وضعها لكِ إذا قمتِ بإجراء الصباغة في مركز تجميل، إهمال العناية بالشعر المصبوغ قد يؤدي إلى جفافه بشكل أسرع من المتوقع.

علاج الشعر الجاف والخشن بالوصفات الطبيعية

الوصفات الطبيعية فعالة جدًا في علاج الشعر الجاف والمتقصف، الميزة الرئيسية للوصفات الطبيعية أنها لا تحتوي على مواد كيميائية تؤذي الشعر أو الجسم على المدى الطويل مثل تلك الموجودة في مستحضرات العناية، بالإضافة إلى أنها غير باهظة الثمن، ويُمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، إليكِ بعضًا من أفضل وصفات العناية بالشعر الجاف:

زيت الزيتون: يمكن الاستفادة من فوائد زيت الزيتون في علاج مشاكل الشعر الجاف، عن طريق دهن الشعر به مع تدليك فروة الرأس، ومن ثم تغطيته لنصف ساعة بقطعة قماش قطنية، ومن ثم شطف الشعر بماء دافئ والقليل من الشامبو للحصول على نتيجة فورية، من الممكن أيضًَا إضافة قطرات من زيت السمسم وزيت النعناع.

البيض النيء: يحتوي البيض على العديد من المواد المغذية المفيدة جدًا في علاج الشعر الجاف، لاستعمال هذه الوصفة يُمكن مزج محتويات بيضتين نيئتين مع بعض زيت الزيتون واللبن الطازج، ومن ثم توضع على الشعر مع تغطيته لفترة من الوقت، ومن ثم إزالة الخليط عن طريق الماء والقليل من الشامبو.

وعلى الرغم من أنه يأتي بنتائج جيدة إلا أن بعض الأطباء يحذرون من وضع البيض النيء على الشعر نظراً لاحتوائه على بكتيريا تسبب الصلع ولا تموت إلا بالتسخين.

العسل والجلسرين: عند الشعور بجفاف شديد في الشعر من الممكن استعمال هذه الوصفة البسيطة التي تتكون من كميتين متساويتين من العسل النقي والجلسرين، وتسخينهما قليلاً ومن ثم وضعهما على الشعر والانتظار لبعض الوقت.

تمنح هذه الوصفة الشعر ترطيباً طبيعياً يدوم لفترة طويلة، ويُمكن تكرارها كل أسبوع عند الحاجة، ويُمكن استعمال المايونيز بدلاً من البيض في هذه الوصفة.

خل التفاح: يُساعد خل التفاح المخفف على إعطاء ترطيب طبيعي وسريع للشعر، كما أنه يُعطي الشعر مظهرًا براقًا جميلاً، فقط تأكدي من استعمال الخل المخفف بالماء لعدم التسبب بالضرر للشعر في حالة زيادة تركيز الخل، وتأكدي أيضًا من شطف الشعر بالماء بعد استعمال هذه الوصفة لإزالة آثار الخل.

الأفوكادو: تحتوي ثمار الأفوكادو على مجموعة كبيرة من المغذيات الطبيعية التي يُمكن الاستفادة منها لعلاج مشكلة الشعر الجاف، قومي بهرس القليل من الأفوكادو، وأضيفي إلى الهريس القليل من زيت الزيتون، وقومي بدهن الشعر بالخليط لمدة نصف ساعة، ومن ثم نظفي شعرك تمامًا من البقايا واغسليه بماء دافئ.

ويوضح الفيديو التالي إحدى الوصفات الطبيعية المستخدمة في علاج الشعر الجاف والخشن:

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استعرضنا مجموعة مختلفة من طرق علاج الشعر الجاف، تسهم المداومة على التعليمات المذكورة في هذا المقال في علاج الشعر الجاف خلال فترة قصيرة، لكن إذا كانت حالة شعركِ سيئة جدًا، أو إذا كنت تهملينه من فترة طويلة، فالأفضل استشارة خبير عناية بالشعر لمعرفة ما إذا كانت هناك علاجات أخرى يُمكن استعمالها لعلاج شعرك.