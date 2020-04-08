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القصاص بجانٍ قتل مواطناً في الباحة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
القصاص بجانٍ قتل مواطناً في الباحة

كل الوطن – واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطناً بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات في الباحة.

وجاء في البيان” أقدم عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي -سعودي الجنسية- على قتل سعد بن عائض بن مشرف الغامدي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الأربعاء بالسجن العام بمنطقة الباحة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378256

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