الهيئة العامة للترفيه ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في المملكة

كل الوطن – الرياض

كشفت منظمة Great Place To Work العالمية عن حصول الهيئة العامة للترفيه على المرتبة السادسة ضمن قائمة أفضل بيئات عمل لمختلف الجهات في المملكة وذلك للعام 2020، حيث أعلنت المنظمة عن قوائم البيئات الفائزة في المملكة من خلال مؤتمر افتراضي بث عبر الإنترنت يوم أمس (الثلاثاء) الموافق 7 أبريل 2020، جرى من خلاله عرض مراكز التقييم الذي أجرته المنظمة.

وبهذه المناسبة أكدت الهيئة العامة للترفيه أن بيئة العمل المثالية التي ساهم في صناعتها وتطورها بشكل فاعل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ من خلال التوجيه والدعم والمتابعة في سبيل تحقيق أفضل المستويات الأمر الذي ساهم في تميزها وحصولها على المصادقات والشهادات العالمية من قبل المنظمات المتخصصة.

وأشارت الهيئة إلى أن تحقيق هذا المركز المتقدم يعكس جودة بيئة العمل وثقافة التطوير لديها، من خلال العديد من البرامج المتنوعة التي تركز على تطوير تجربة الموظفين، مبيّنة أن ذلك سيسهم في تعزيز جهود الموظفين وتحقيق المزيد من النجاحات، والمضي قدماً نحو الريادة التي نسعى إليها.

وأوضحت أن حصولها على هذا المركز المتقدم الذي حققته جاء نتيجة مؤشر الثقة واستبيان مراجعة الثقافة الذي قام به موظفو الهيئة خلال العام الماضي (2019).

يذكر أن منظمة Great Place To Work العالمية، تعد واحدة من أكبر المنظمات تخصصاً في تطوير بيئات العمل، إضافة إلى تقديمها جملة من الاستشارات الخاصة بتطوير رأس المال البشري، وتصدر عنها قائمة أفضل بيئة عمل سنوياً لمختلف الدول حول العالم.