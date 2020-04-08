السعودية تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن- وسائل إعلام سعودية : سجلت وزارة الصحة السعودية تراجعا كبيرا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، حيث انخفض هذا المعدل الأربعاء إلى 137 حالة مقارنة مع 272 أمس الثلاثاء.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 137 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2932 مصابا بعد أن كانت على مستوى 2795 أمس الثلاثاء.

ويمثل هذا الرقم أقل معدل يومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال شهر أبريل، ويسير إلى تراجع كبير لهذا المعدل مقارنة مع أمس الثلاثاء، حينما بلغ هذا المؤشر 272 حالة.

وأفاد العبد العالي بتسجيل 16 شفاء جديدة بين المصابين بالمرض، مشيرا إلى أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 631 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، تعليقا على هذه البيانات: “نحن أمام مرحلة مهمة في رصد انتشار فيروس كورونا محليا”.

المصدر: وسائل إعلام سعودية