مصر: نتوقع زيادة في عدد الإصابات بكورونا ونخشى أن يخرج الوضع عن السيطرة

كل الوطن- وكالات :قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستشهد زيادات في عدد الإصابات بفيروس كورونا وفق المتوقع ونخشى أن تقفز الأعداد وتخرج عن السيطرة.

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم، أن “مصر لا تزال في الحدود الآمنة بالسيطرة على فيروس كورونا المستجد”.

وأعلن مدبولي “تمديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا أسبوعين إضافيين حتى 23 أبريل بما يشمل وقف الطيران وتعليق الدراسة وحظر التجوال”.

وأضاف أنه “تقرر تخفيف حظر التجوال المفروض ليبدأ من الثامنة مساء بدلا من السابعة للحد من التزاحم”.

وتابع: “كما تقرر اقتطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 شهور دعما لصندوق تحيا مصر والعمالة غير المنتظمة خلال الأزمة”.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن “الحكومة المصرية تراهن على التزام المواطن بتطبيق إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

وناشد مدبولي المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا “وباء عالميا“، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.