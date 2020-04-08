سلطنة عمان تغلق العاصمة 12 يوما على خلفية تفشي فيروس كورونا

كل الوطن- سبتونيك : قررت سلطنة عمان فرض إغلاق على العاصمة مسقط، بدءا من العاشر من الشهر الجاري، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع تمديد تعليق الدراسة، المقرر حتى منتصف الشهر، إلى أجل غير مسمى.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن “اللجنة العليا للتعامل مع كوفيد-19 قررت إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الجمعة 10 نيسان/أبريل ولغاية الساعة 10 من صباح الأربعاء 22 نيسان/أبريل 2020 مع استمرار نقاط التحكم والسيطرة بجميع محافظات”.

​كما قررت اللجنة “استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلم عن بُعد عبر المنصّات التعليمية”.