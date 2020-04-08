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لبنان: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
لبنان: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن سبتونيك: أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المثبتة 575.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من إصابة 7 ركاب بفيروس كورونا من أصل 108 كانوا على متن الطائرة التي أقلت المغتربين اللبنانيين، ووصلت أمس من مدريد.

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كما تم التأكد من إصابة 4 ركاب بفيروس كورونا من أصل 118 كانوا على متن الطائرة التي وصلت من باريس.

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ولفتت الوزارة أنه سيتم إخراج الحالات الإيجابية إلى المستشفى تباعا، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أجريت للركاب على متن طائرتي إسطنبول ولاغوس فور صدورها في وقت لاحق.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378270

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