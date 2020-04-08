لبنان: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن سبتونيك: أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المثبتة 575.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من إصابة 7 ركاب بفيروس كورونا من أصل 108 كانوا على متن الطائرة التي أقلت المغتربين اللبنانيين، ووصلت أمس من مدريد.

كما تم التأكد من إصابة 4 ركاب بفيروس كورونا من أصل 118 كانوا على متن الطائرة التي وصلت من باريس.