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مصر تعلن إنتاج 200 ألف جرعة لدواء يستخدم في علاج فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-08T17:15:06+03:00
2020-04-08T17:16:08+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
مصر تعلن إنتاج 200 ألف جرعة لدواء يستخدم في علاج فيروس كورونا

أعلنت وسائل الإعلام المصرية إن وزارة الصحة طالبت شركة المهن الطبية، بإنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال رئيس الشركة عوض جبر، في بيان اليوم الأربعاء، إن المهن الطبية تنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من الدواء الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسميا في العالم لعلاج مصابي كورونا.

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وأشار رئيس المهن الطبية للأدوية، إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ للعقار في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: مصراوي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378272

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