مصر تقرر اقتطاع 20% من رواتب الوزراء دعما للعمالة غير المنتظمة

وتابع أن مصر “ستشهد زيادات في الإصابات اليومية، وهذا متوقع”، محذرا من أن “الاستخفاف بالقرارات الحكومية سيؤدي إلى مواجهة الكوارث التي تواجهها دول أخرى”، وأضاف، “نخشى أن تقفز الأعداد على غير المتوقع، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة”.