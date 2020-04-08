كل الوطن- الرياض- رويترز: أفادت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز أن وزراء طاقة مجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا استثنائيا بالفيديو بعد غد الجمعة “لضمان استقرار سوق الطاقة”.

وينعقد المؤتمر بين الساعة 1200 و1240 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، وسيأتي عقب اجتماع افتراضي آخر، غدا الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين لبحث خفض الإنتاج.

وتراجعت الأسعار تراجعا حادا بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار تخفيضات إنتاج منسقة لأوبك وحلفائها الشهر الماضي.

وجاء في المذكرة الداخلية لاجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين “نتطلع لمناقشات مثمرة، مع تعزيز جهودنا خلال هذه الأوقات العصيبة.” وعلى مستوى العالم، انخفض الطلب نحو 30 بالمئة بما يعادل حوالي 30 مليون برميل يوميا.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إنه من المرجح أن يتوصل المنتجون إلى اتفاق على خفض الإنتاج في اجتماع غد الخميس، لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا شاركت الولايات المتحدة في تلك الجهود.

ولم تشارك الولايات المتحدة في التخفيضات المنسقة لأعضاء أوبك وروسيا التي بدأت في يناير 2017 وانتهت الشهر الماضي.

ولم تلتزم واشنطن بالمشاركة في أي اتفاق. وقال ترمب إن الاتفاق قد يشمل خفض الإمدادات العالمية نحو عشرة إلى 15 بالمئة. ولا تستطيع الشركات الأميركية تنسيق الإنتاج بسبب قوانين مكافحة الاحتكار.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لكنه أضاف أن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بالفعل.

وارتفعت أسعار النفط أمس وسط آمال بأن تتوصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج مع تهاوي الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد لكن المحللين حذروا من أن ركودا عالميا قد يكون أكبر من المتوقع بما سيعني الحاجة لمزيد من الخفض.

وارتفع خام برنت 80 سنتا بما يعادل 2.4 بالمئة إلى 33.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش بعد أن شهد انخفاضا بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الاثنين. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 3.2 بالمئة إلى 26.91 دولارا للبرميل بعد انخفاضه نحو ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.

لكن خطر الركود العميق ظل يلقي بظلاله على الأسواق بسبب تعطل أغلب الأنشطة الاقتصادية جراء جائحة كورونا التي تسببت في خضوع نحو نصف سكان العالم لإجراءات عزل عام وقيود على التنقلات وارشادات بالتباعد الاجتماعي.

وانخفض الطلب العالمي على الخام نحو 30 بالمئة أو ما يوازي 30 مليون برميل يوميا، وأظهر أحدث مسح أن الركود العالمي الذي يقول اقتصاديون في استطلاع لرويترز إنه بدأ في الظهور سيكون أشد على الأرجح مما كان متوقعا قبل بضعة أسابيع بسبب الجائحة.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “نتوقع أن تظل أسعار الطاقة عند المستويات الحالية لحين تعافي الأنشطة الاقتصادية”.

ويعتبر مستويات التخفيض التي يمكن أن تقبل بها كل دولة في إنتاجها هو التحدي الذي يواجه هذه الدول حاليا.

وبحسب المصادر فإن ممثلي دول تجمع “أوبك بلس” سيعقدون محادثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس يوم الخميس المقبل في الساعة الرابعة مساء بتوقيت فيينا. وقد يتم عقد محادثات أوسع في اليوم التالي بمشاركة وزراء الطاقة من دول مجموعة العشرين من أجل الوصول إلى مساهمة أوسع في اتفاق مستويات إنتاج النفط في العالم.