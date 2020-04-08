عدد وفيات كورونا في إيران يرتفع إلى 3993…وعدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 64 ألف و586

وأشار المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، في تصريحات صحفية الأربعاء، إلى تسجيل 121 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3993.

وقال إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 64 ألف و586 بعد تسجيل 1997 حالة جديدة.

وكانت وكالة “ارنا” الرسمية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن عدد الوفيات بلغ 4003 لكنها عدّلت الرقم بعد تصريحات جهانبور.

وأوضح جهانبور أن من بين المصابين 3946 شخصًا في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين 29 ألفًا و812 حتى ظهر الأربعاء.