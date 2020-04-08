وسمية القحطاني: البشرية… وتحدي الأوبئة

ترددت معلومات كثيرة عن الأوبئة التي فتكت بالعالم على مر التاريخ، منذ بداية ازمة كورونا، والحق يقال أنني لم أكن أعرف الكثير عن تلك الأوبئة إلا النزر اليسير من المعلومات المنشورة في المواقع الإخبارية والتقارير الصحفية التي نشرت في الآونة الأخيرة، وكان من أكثر هذه الأوبئة تردداً وحضوراً هي الانفلونزا الاسبانية لأنها الأقرب تاريخياً والتي كان انتشارها في اعقاب الحرب العالمية الأولى، لكن بعد انتشار كورونا وتحولها لجائحة، اختلف الوضع ووجدتني ألح في طلب معلومات أكثر عن تلك الأوبئة وغيرها التي تقارن بها كورونا اليوم.

ترى هل كانت أسوأ منها أو كانت مساوية لها أم كانت أقل منها؟

كيف كان العالم في ذلك الوقت عندما اجتاحته الانفلونزا الاسبانية وغيرها من الاوبئة؟

كيف تمكن العالم من تجاوز تلك الاوبئة؟

علني بهذه الأسئلة أستشرف ولو شيئاً يسيراً مما نحن مقبلون عليه، أول ما تبادر إلى ذهني وأنا بصدد كتابة هذه المقالة البحثية هي الانفلونزا الاسبانية كما أسلفت، معتقدةً أنها نشأت في اسبانيا بما أنها تحمل اسمها!!!

إلا أنني فوجئت بأنها لا تحمل هذا الاسم إلا لأن الصحافة الاسبانية هي أول من تحدث عن هذا الوباء وكانت تتابعه عن كثب حتى تنبهت لها الصحافة العالمية وظنوا أن هذا الوباء نشأ في اسبانيا!!، أما سبب متابعة الاسبان لهذا الحدث، فلم يكن إلا لأنهم كانوا طرفاً محايداً في الحرب العالمية الأولى التي بدأت عام 1914 وبالتالي لم يكن هناك أي رقابة عسكرية على صحافتها، وإلا فالوباء كان منتشراً في أوروبا الغارقة في تبعات الحرب لذلك تكتمت على الوباء الجديد المنتشر بين صفوف الجنود.

وما يهمنا هنا هو تاريخ نشوء وانتشار المرض حيث أنه بدأ ينتشر في أوروبا -قادماً من أمريكا ومرة يقال قادماً من الصين- عام 1918 أي في أعقاب الحرب العالمية الأولى وكان أكثر ما يميزه هو سرعة انتشاره فقد أصيب به ما يقارب 500 مليون شخص ومات به خلال سنة واحدة ما يقارب الخمسين مليون شخص أي أكثر من ضحايا الحرب العالمية نفسها -والتي استمرت أربع سنوات- بثلاثين مليون وهي كارثة كبرى بلا شك.

لم يكن سبب انتشاره السريع والفتاك إلا بسبب وضع القارة الأوروبية، فقد كانت ممتلئة بالمعسكرات الحربية، والمخيمات المكتظة بالجنود وقلة النظافة وضعف المناعة وسوء التغذية واستخدام بعض الاسلحة الكيميائية في الحرب، وأكثر ما أحزنني هو ان من أسباب انتشار المرض، هو نوم المتعافين على فرش المتوفين جراء الوباء دون تعقيم أو تنظيف مما يؤدي للإصابة به والموت.

من الملاحظ على ذلك الوباء أنه لم يفتك بالدرجة الأولى إلا الشباب، أما الكبار في السن لم يصابوا به او لم يموتوا، ومنشأ ذلك أنهم في شبابهم قد أصيبوا بالأنفلونزا الروسية التي ظهرت في روسيا وانتشرت منها إلى أوروبا والعالم بين عامي 1889 و1890و مات بسببها ما يقارب المليون شخص، وقد كانت أقدم وباء إنفلونزا مسجل.

وقبل هاتين الجائحتين كان هناك الطاعون الأسود، الذي انتشر في أنحاء أوروبا وأسيا وبقي منتشراً بين الناس لمدة 6 سنوات بين عامي 1347و1352، وفتك بخلق كثير لكن لا مقارنة بين الطب في ذلك الوقت وبين الطب عام 1918 أو عام 2020 لكن وبالرغم من ذلك انحسر واختفى ولم نكد نسمع عنه بعدها إلا في التاريخ أجارنا الله وإياكم.

وما إن يحضر الطاعون حتى نذكر طاعون عمواس، الذي قضى على كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- حيث مات في ذلك الوباء ما يقارب الثلاثون ألفاً، الجدير بالذكر أن في ذلك الطاعون فرض حجر صحي كان الأول من نوعه، حين كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص بالتوجه بسكان المدن إلى الجبال، فالطاعون لا ينتشر عند أهل الجبال؛ عندها اختفى الوباء.

وبالعودة إلى الحاضر ووباء كورونا الذي ما زال ينتشر في العالم، ومقارنته بأقرب وباء انتشر بين البشر قبل مئة عام، لكن بوتيرة أقل من الانفلونزا الاسبانية وبعدد وفيات أقل، نستطيع أن نرى بارقة أمل وبقعة ضوء وسط عتمة هذه الجائحة، وبالنظر للظروف البيئية والاجتماعية الصعبة وقلة النظافة وسوء التغذية وقلة الأطباء وتواضع المستشفيات والمختبرات في ذلك الوقت، إلا أنه تمت السيطرة على جائحة الانفلونزا الاسبانية وقبلها الانفلونزا الروسية خلال سنة، وبالمقارنة مع ما نراه اليوم من وعي وتقدم طبي وتحرك دولي لمواجهة الوباء بالرغم من تأخر بعض الدول في مواجهة المرض واتخاذ التدابير اللازمة بسرعة مما جعل الوباء ينتشر بسرعة ويقضي على المرضى بمعدل أكبر من الدول الأخرى التي واجهت الجائحة بسرعة إلا أنه ما زال أقل من الانفلونزا الاسبانية.

كلي ثقة وأمل بأن الله جل في علاه سيكشف عنا هذه الغمة وسيندحر هذا الوباء، ومتفائلة جداً بعد هذا العرض التاريخي لأبرز الأوبئة في تاريخ البشرية، وكيف أن البشر بفضل من الله تمكنوا من القضاء عليها لتصبح من الماضي، ثم بسبب وعي العالم وتقدم الطب والأخذ بالأسباب الناجعة لمواجهة المرض ومحاولة السيطرة عليه، لكن لن يكون ذلك إلا بعد خرط القتاد ولعق الصبر، وتقديم التضحيات والانصياع التام لنصائح وتوجيهات وزارة الصحة، فكلنا مسؤول وكل منا يقع على عاتقه دور مهم وتاريخي، بأن يلزم بيته ويعزل نفسه ليكون بمأمن من هذه الجائحة وأن لا يكون سبباً في انتشارها، وقد رأينا اليوم عودة الحياة لطبيعتها في ووهان الصينية وهي منشأ فايروس كورونا بعد 74 يوماً من الحجر أي بعد شهرين ونصف الشهر العزل والالتزام التام بالنصائح والتعليمات الصحية، فلنكن مثلهم.

يقول ابن الجوزي:

سنينُ الجَهدِ إن طالت ستطوى

لها أمدٌ وللأمد انقضاءُ

لنا بالله آمالٌ وسلوى

وعندَ الله ما خابَ الرّجاءُ

إذا اشتدّت رياحُ اليأس فينا

سيعقب ضيق شدّتها الرخاء

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وسمية القحطاني – طالبة دراسات عليا