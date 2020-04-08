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بالفيديو.. إقلاع أول طائرة من ووهان بعد 76 يوما من الإغلاق

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية

نتشر شريط فيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر إقلاع أول رحلة عادية من ووهان بعد فترة إغلاق امتدت 76 يوما بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن ووهان تعتبر بؤرة انتشار فيروس كورونا في العالم.

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المصدر: مواقع التواصل

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378323

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