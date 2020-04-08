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ترامب يشكر الهند بعد قرارها زيادة صادراتها من “دواء مضاد لكورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
ترامب يشكر الهند بعد قرارها زيادة صادراتها من “دواء مضاد لكورونا”

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شكره للسلطات الهندية بعد قرارها زيادة صادراتها من دواء “هيدروكسي كلوروكين” المضاد للملاريا.

وكتب ترامب تغريدة على “تويتر” قال فيها “إن الأوقات الاستثنائية تتطلب تعاونا أوثق بين الأصدقاء. شكرا للهند وللشعب الهندي على القرار المتخذ بشأن دواء هيدروكسي كلوروكين، هذه الخطوة لن تُنسى”.

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وأضاف ترامب: “شكرا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي على قيادته القوية وعدم اكتفائه بمساعدة الهند، بل الإنسانية كاملة في حربها”.

وكانت السلطات الهندية قالت أمس الثلاثاء، إنها ستسمح بتصدير شحنات من الدواء المذكور، بعد أن حثها الرئيس الأمريكي على ذلك.

يذكر أن العديد من البلدان اعتمدت دواء “هيدروكسي كلوروكين” لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، غير أن علماء آخرين شككوا في نجاعته.

المصدر: “تويتر”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378327

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