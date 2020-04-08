ترامب يشكر الهند بعد قرارها زيادة صادراتها من “دواء مضاد لكورونا”

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شكره للسلطات الهندية بعد قرارها زيادة صادراتها من دواء “هيدروكسي كلوروكين” المضاد للملاريا.

وكتب ترامب تغريدة على “تويتر” قال فيها “إن الأوقات الاستثنائية تتطلب تعاونا أوثق بين الأصدقاء. شكرا للهند وللشعب الهندي على القرار المتخذ بشأن دواء هيدروكسي كلوروكين، هذه الخطوة لن تُنسى”.

Extraordinary times require even closer cooperation between friends. Thank you India and the Indian people for the decision on HCQ. Will not be forgotten! Thank you Prime Minister @NarendraModi for your strong leadership in helping not just India, but humanity, in this fight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020

وأضاف ترامب: “شكرا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي على قيادته القوية وعدم اكتفائه بمساعدة الهند، بل الإنسانية كاملة في حربها”.

وكانت السلطات الهندية قالت أمس الثلاثاء، إنها ستسمح بتصدير شحنات من الدواء المذكور، بعد أن حثها الرئيس الأمريكي على ذلك.

يذكر أن العديد من البلدان اعتمدت دواء “هيدروكسي كلوروكين” لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، غير أن علماء آخرين شككوا في نجاعته.

المصدر: “تويتر”